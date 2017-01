TivoliVredenburg lieveling popsector

ANP TivoliVredenburg lieveling popsector

GRONINGEN - Poppodium TivoliVredenburg is zaterdag door de popsector uitgeroepen tot beste podium van Nederland. Het podium in Utrecht dat in 2014 een gloednieuw complex opende aan de Vredenburgkade kreeg een 'IJzeren Podiumdier'.

Door ANP - 14-1-2017, 19:59 (Update 14-1-2017, 19:59)

,,De snelheid waarmee TivoliVredenburg, ondanks alle politieke hobbels, zich op de kaart heeft weten te zetten is bewonderenswaardig'', motiveert de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) de keuze. Volgens de organisatie is TivoliVredenburg ,,bijzonder sterk in de ontwikkeling van waardevolle indoor festivalconcepten''.

De hobbels voor het podium bestonden onder meer uit een miljoenentekort en 'geluidslekken'. Zo klonk muziek uit de popzaal door in de zaal voor kamermuziek. De problemen werden opgelost en het podium trekt inmiddels honderdduizenden bezoekers per jaar.

IJzeren Podiumdieren

Eurosonic Noorderslag, het festival in Groningen waar de IJzeren Podiumdieren zaterdag werden uitgereikt, sleepte er zelf ook een in de wacht. ,,Het is de kiem en wortel voor menig popartiest'', aldus de VNPF over het evenement dat tot 'beste festival' werd gekroond.

Andere prijswinnaars zijn Bente Bollmann van Lowlands en Down The Rabbit Hole voor beste marketeer en Robert Meijerink (Doornroosje, Merleyn, Eurosonic Noorderslag) voor beste programmeur.

In Groningen wordt later op zaterdagavond ook de Popprijs uitgereikt.