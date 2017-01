Paul de Leeuw verliest veel kijkers

ANP Paul de Leeuw verliest veel kijkers

HILVERSUM - Paul de Leeuws nieuwe programma Wie steelt mijn show op NPO 1 heeft zaterdag flink kijkers ingeleverd. Na de goede start van vorige week met 1,3 miljoen kijkers, keken er nu nog 887.000 mensen. Dat blijkt zondag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door ANP - 15-1-2017, 9:38 (Update 15-1-2017, 9:38)

De Leeuw stond achter Wie is de mol? geprogrammeerd, dat opnieuw goed was voor torenhoge kijkcijfers. Naar de tweede aflevering keken 2,5 miljoen mensen. RTL 4 kon daar tegenover prima cijfers overleggen: de start van de nieuwe seizoenen van Weet ik veel en All You Need Is Love wisten beiden boven het miljoen uit te komen met respectievelijk 1,5 en 1,6 miljoen kijkers.