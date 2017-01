Beroemdheden protesteren bij Trump Tower

ANP Beroemdheden protesteren bij Trump Tower

NEW YORK - Verschillende beroemdheden willen volgende week de straat op in New York om te protesteren tegen aankomend president van de Verenigde Staten Donald Trump. Onder hen zijn onder meer filmmaker Michael Moore en acteurs Mark Ruffalo, Alec Baldwin en Rosie Perez, melden Amerikaanse media.

Door ANP - 15-1-2017, 10:37 (Update 15-1-2017, 10:37)

"We willen een boodschap naar Washington sturen dat wij blijven strijden tegen discriminatie en schadelijk beleid. Vandaag, morgen en elke volgende dag", staat in een statement van Ruffalo. Hij roept mensen op om 'samen sterk te staan' en mee te doen. Ook burgemeester van New York Bill de Blasio heeft toegezegd mee te doen.

De demonstratie moet plaatsvinden op de avond van Trumps inauguratie en vindt plaats bij het Trump International Hotel en Tower, een paar honderd meter verwijderd van de Trump Tower. De organisatie verwacht dat duizenden New Yorkers zullen meedoen.