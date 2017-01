Selena Gomez snapt woede Bella Hadid niet

LOS ANGELES - Selena Gomez haalt haar neus op voor de woede van Bella Hadid. De zangeres zou niet weten waarom ze Bella had moeten inlichten over haar relatie met Bella's ex The Weeknd.

Door ANP - 15-1-2017, 11:49 (Update 15-1-2017, 11:49)

Bronnen vertellen TMZ dat Selena de gezusters Hadid helemaal niet beschouwt als goede vrienden, hoewel ze regelmatig met elkaar optrekken. De drie behoren tot het vriendinnengroepje van Taylor Swift, maar dat betekent volgens Selena niet direct dat zij en Bella ook vriendinnen zijn.

Bella is boos omdat Selena en The Weeknd vrijwel direct zijn gaan daten na de breuk tussen de zanger en het model. Ze moest er naar verluidt via internet achter komen.

Overigens is de liefde tussen Selena en The Weeknd nog pril. Van een 'serieuze' relatie zou nog geen sprake zijn. Afgelopen week werden de twee voor het eerst in het openbaar gezien.