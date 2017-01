Game of Thrones-acteur: ik ben geen eunuch

LONDEN - Game of Thrones-acteur Jacob Anderson krijgt regelmatig de vraag of hij werkelijk is gecastreerd, net als zijn personage Grey Worm. Volgens de Brit, die naast zijn acteercarrière ook optreedt als zanger, halen kijkers continu feit en fictie door elkaar en zijn ze nogal goedgelovig.

15-1-2017

"Mijn carrières staan volledig los van Game of Thrones, maar voor sommige kijkers is dat maar moeilijk te begrijpen", zegt Jacob tegen Daily Star. "Sterker nog: veel mensen vinden het maar niks."

"Sommigen geloven ook niet dat Grey Worm geen echt persoon is", vervolgt de 26-jarige acteur. "Mensen vragen me of ik nog mijn geslachtsdelen heb. Ze denken echt dat ik ben gecastreerd. Ze denken overigens ook dat de draken echt zijn. Het is een beetje raar en verontrustend tegelijkertijd."

Anderson speelt sinds het derde seizoen de rol van Grey Worm in Game of Thrones, de leider van de Onbezoedelden.