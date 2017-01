Sterren pleiten voor beter onderwijs meisjes

ANP Sterren pleiten voor beter onderwijs meisjes

LOS ANGELES - Een flink aantal Hollywoodsterren heeft een open brief ondertekend aan wereldleiders, waarin ze aandacht vragen voor beter onderwijs voor meisjes.

Door ANP - 16-1-2017, 4:10 (Update 16-1-2017, 4:10)

Onder meer Ryan Reynolds, Blake Lively, Charlize Theron, Lady Gaga, Bob Geldof, Natalie Portman, Neil Patrick Harris en Robin Wright zetten hun handtekening onder de brief. Het schrijven is gericht aan wereldleiders en vraagt hen om een beter toekomst voor de 130 miljoen meisjes wereldwijd die niet naar school mogen of kunnen. "Armoede is seksistisch" staat in de brief, die ook werd getekend door de weduwe van prins Friso, Mabel van Oranje en de vriendin van de Britse prins Harry, Meghan Markle.

De open brief is een initiatief van ONE, een liefdadigheidsorganisatie opgericht door onder meer Bono. De instelling vraagt het publiek het schrijven ook te ondertekenen. Op Internationale Vrouwendag op 8 maart worden de handtekeningen overhandigd aan "leiders over de hele wereld".