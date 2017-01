Taylor Swift restaureert huis Hollywoodicoon

BEVERLY HILLS - De plannen van Taylor Swift om haar huis terug te brengen naar zijn originele staat, zijn goedgekeurd door de gemeente Beverly Hills. De villa uit 1934, met een waarde van zo'n 25 miljoen, zal na de restauratie de status van monument krijgen.

Door ANP - 16-1-2017, 5:03 (Update 16-1-2017, 5:03)

Taylor kocht het huis in september 2015. De villa was ooit eigendom van Hollywoodicoon Samuel Goldwyn. De filmproducent, opa van Scandal-acteur Tony Goldwyn, stond aan de wieg van grote studio's Paramount en MGM.

De zangeres heeft een architect en een crew van specialisten aangenomen om het pand te restaureren. Volgens de site Mansion Global is de gemeente razend enthousiast over de plannen. "Dit is een groots landgoed en het is erg belangrijk voor de geschiedenis van de stad", aldus de vice-voorzitter van de historische commissie van de plaats. "Ik ben verrukt dat de eigenaar, wie dat ook is, het belangrijk vindt om dit huis te behouden en bereid is geld uit te geven om het te restaureren, want dat is geen kleine opgave."