ANP Isa Hoes geniet stiekem van vechtscènes

AMSTERDAM - Isa Hoes heeft niets met geweld, maar genoot toch toen ze voor Celblok H op de vuist moest. “Daarna dacht ik: dat was best lekker, ik was ready for more. Daar schrok ik zelf van”, zegt ze maandag in De Telegraaf. “Maar het was begrijpelijk: je maakt heel veel adrenaline aan.”

Door ANP - 16-1-2017, 7:52 (Update 16-1-2017, 7:52)

Isa schrikt vaak van de beelden als ze zichzelf knokkend terugziet op tv. “Wat je terugziet in de montage is veel heftiger dan bij de opnames. Het is grappig om dan je eigen schrikreactie te voelen.”

Als gevangene Suus deelt Isa niet alleen klappen uit, maar moet ze ook incasseren. “Soms gaat er iemand even naar de EHBO, heb je een ontwrichte schouder of en ben je bont en blauw: we hebben het ervoor over.”

Hoe ze zo beurs komt is voor Isa geregeld een raadsel. “Ik heb vaak naar mezelf gekeken: waar komen die blauwe plekken vandaan? Maar ik dacht: het maakt ook niet uit en tegen mijn kinderen zei ik ‘mama heeft weer gevochten’. Het is misschien een beetje een masochistisch trekje van het acteur zijn: laten zien ‘ik heb hard gewerkt vandaag’.”