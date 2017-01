Guido Weijers wil Nederland gelukkiger maken

AMSTERDAM - Guido Weijers laat de komende maanden een andere kant van zichzelf zien. Tot half juni trekt de cabaretier door het land met zijn Masterclass geluk. “Het wordt geen cabaret met grappen, snelheid en inspelen op het nieuws”, waarschuwt Guido maandag in Metro.

Door ANP - 16-1-2017, 8:17 (Update 16-1-2017, 8:17)

Guido wil zijn publiek gelukkiger maken. “We hebben nu acht try-outs gedaan en iedere avond gingen de mensen aantoonbaar een stuk gelukkiger naar huis dan ze binnenkwamen. Dat meten we namelijk.”

Voordat hij als ‘geluksprofessor’ door Nederland trekt, heeft Guido zich uitvoerig in het onderwerp verdiept. “Op Facebook posten mensen zogenaamde wijsheden van oude indianenstammen en noemen zich dan personal coach. Er is een hele industrie ontstaan met dit soort zelfbenoemde wijze mensen. Daar blijf ik ver van, ik heb dit echt wetenschappelijk willen benaderen.”

Nadenken

Guido volgde masterclasses over geluk aan de Erasmus Universiteit en deed in Bhutan onderzoek naar het Bruto Nationaal Geluk. Zelf is hij ‘heel erg gelukkig’. “Maar dat geldt niet voor al mijn generatiegenoten. Veel mensen om me heen beleven van die ‘is-dit-eigenlijk-wat-ik-wil-in-mijn-leven-momentjes’. Ze gaan op zoek naar antwoorden door op dieet te gaan, zich op te geven voor yogameditatie of te luisteren naar klankschalen en andere vegetarische muziek.”

Een beetje spannend vindt Guido het wel om masterclasses te geven in plaats van cabaretvoorstellingen. “Vijftien jaar geleden zou ik altijd voor de lach en de bevestiging van het publiek zijn gegaan. Dit is spannend, omdat mensen misschien toch het idee hebben dat ze een avondje lachen krijgen voorgeschoteld. In plaats daarvan is het juist de bedoeling dat ze gaan nadenken.”