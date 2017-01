Annejet van der Zijl houdt voordracht 4 mei

AMSTERDAM - Schrijfster Annejet van der Zijl houdt op 4 mei tijdens de nationale dodenherdenking de jaarlijkse voordracht in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Aansluitend spreekt de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan bij het Nationaal Monument op de Dam, maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei maandag bekend.

Door ANP - 16-1-2017, 10:02 (Update 16-1-2017, 10:02)

De viering van Bevrijdingsdag begint in de provincie Noord-Holland, op het provinciehuis in Haarlem, met de 5 meilezing door acteur Nasrdin Dchar. Daarna wordt op Bevrijdingspop Haarlem het bevrijdingsvuur ontstoken als begin van alle festiviteiten in het land. De dag wordt zoals ieder jaar afgesloten met het 5 meiconcert op de Amstel.

Het thema van de herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei is dit jaar 'de kracht van het persoonlijke verhaal'. Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, schreef de jaarthematekst: "Persoonlijke verhalen over de oorlog, elke oorlog, zijn nooit zomaar verhalen, ze staan niet op zichzelf. Het zijn verhalen die moeten worden verteld, ook zeventig jaar na dato."