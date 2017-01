Nieuwe grote spelshow voor Robert ten Brink

ANP Nieuwe grote spelshow voor Robert ten Brink

HILVERSUM - Robert ten Brink gaat weer een spelletje spelen op televisie. De All You Need Is Love-presentator werkt met RTL aan een nieuwe grote spelshow, vertelde hij maandag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10.

Door ANP - 16-1-2017, 10:24 (Update 16-1-2017, 10:24)

“We zijn daar druk mee bezig. Het blijft toch mijn voorliefde om ook een spelshow te doen.” Volgens Robert wordt het ''een grote studioshow in samenwerking met de BankGiro Loterij''. “Een geheel nieuw concept. Het heeft dus niets te maken met eerdere spelshows die ik voor RTL heb gedaan”, aldus de presentator van onder meer Weekend miljonairs en The Big Picture.

Hoe druk hij het ook heeft met zijn werk, voor de komst van zijn derde kleinkind houdt Robert zijn agenda leeg. “Ik vlieg ook dit seizoen weer de hele wereld over, maar we hebben in de agenda drie weken rondom de uitgerekende datum vrijgehouden”, zegt Robert, wiens oudste dochter Nina in verwachting is van haar tweede kind. “Dus hoe dan ook: opa is bij de bevalling! Daar wijkt alles voor dit jaar.”