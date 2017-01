Stel geeft ja-woord op Huishoudbeurs

AMSTERDAM - Op de komende editie van de Huishoudbeurs geeft een stel in het bijzijn van familie en vrienden elkaar het ja-woord. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het evenement dat dit gebeurt. Acteur en trouwambtenaar Dirk Zeelenberg voltrekt het huwelijk op zaterdag 18 februari, de eerste dag van de beurs in de RAI Amsterdam.

Door ANP - 16-1-2017, 12:07 (Update 16-1-2017, 12:07)

Het thema van het evenement, dat tot en met 26 februari duurt, is dit jaar Colors. De naar verwachting 250.000 bezoekers wordt opgeroepen zo kleurrijk mogelijk naar de beurs te komen. "Colors staat voor hoe kleurrijk het leven van de vrouw is", zegt beursmanager Nicole Babay-Mengerink. "Dit uit zich op de beurs bijvoorbeeld in kleuradvies op het gebied van kleding, haar en make-up tot eten proeven uit de meest kleurrijke exotische keukens."

Op het evenement zijn ruim 350 bedrijven te vinden die hun waar aanprijzen aan de met name vrouwelijke bezoekers.