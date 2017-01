Jansen gaat Oudejaars 2017 doen met Korthals

AMSTERDAM - Cabaretier Dolf Jansen gaat dit jaar een oudejaarsvoorstelling maken met collega Louise Korthals. Dat heeft zijn impresariaat Bunker Theaterzaken bekendgemaakt. Het wordt de eerste keer in ruim tien jaar dat Jansen met een podiumpartner het jaar doorneemt; daarvoor stond hij bijna twee decennia in de theaters met cabaretier Hans Sibbel.

Door ANP - 16-1-2017, 16:17 (Update 16-1-2017, 16:17)

“Ik zoek de laatste jaren naar manieren om mijzelf verder uit te dagen”, legt Jansen uit. “Dat doe ik bijvoorbeeld door het publiek meer bij mijn voorstellingen te betrekken. Het is heel spannend om op het podium te gaan staan met iemand die ik nauwelijks ken en die in heel veel opzichten anders in het leven staat dan ik.” Hun gemeenschappelijke regisseur stelde voor om eens samen een voorstelling te gaan maken. “Louise is twintig jaar jonger dan ik, komt uit een ander milieu en is natuurlijk een vrouw. Tegelijkertijd is ook zij erg bezig met de wereld en hoe ze daar in staat, net als ik.”

Jansen denkt dat ook het publiek een spannende avond kan verwachten door deze op het eerste gezicht wonderlijke combinatie. “Met Lebbis samen leverde het de beste momenten op als we elkaar op het podium uitdaagden en als we elkaar verbaal probeerden af te troeven. Ik denk dat er in de voorstelling met Louise ook veel van zulke confrontaties komen te zitten.”

Sonneveldprijs

Louise Korthals studeerde eerder Sociologie in Amsterdam en later aan de Koningstheaterakademie in Den Bosch. Nog maar net afgestudeerd won zij in 2011 de Wim Sonneveldprijs. Haar debuutvoorstelling ‘Vlieguur’ werd direct beloond met de ‘Neerlands Hoop’, de prijs voor de theatermaker met het grootste toekomstperspectief. Voor Jansen wordt het de 26e maal dat hij een oudejaarsvoorstelling maakt. Veilig, zijn ‘Oudejaars’ over 2016, is sinds 31 december online te zien op zijn website.

De volledige speellijst van de voorstelling is in april op de site van Jansen en Korthals te vinden.