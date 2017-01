Linda had hoofdluis bij Televizier-Gala

AMSTERDAM - Linda de Mol vreest dat ze een heleboel BN'ers onbedoeld de kriebels heeft gegeven tijdens het Gouden Televizier-Gala in 2013. De presentatrice had destijds last van hoofdluis en kwam tot overmaat van ramp ook nog eens in contact met vele collega's toen ze de Zilveren Televizier-Ster won.

Door ANP - 16-1-2017, 17:55 (Update 16-1-2017, 17:55)

"Iedereen feliciteerde en zoende me en ik dacht de hele tijd: misschien heb ik nu Matthijs van Nieuwkerk luis bezorgd, of Yvon Jaspers. Humberto kan geen kwaad, maar Sophie Hilbrand en Wendy?", schrijft Linda in de nieuwste editie van haar blad LINDA.

Linda's dochter was met de luizen thuisgekomen precies op de middag voor het gala. Ondanks dat de presentatrice direct maatregelen nam, voelde ze de jeuk al. "Maar om nou een halfuur voor ik naar Carré moest de hele boel door te kammen, dat leek me geen goed idee."