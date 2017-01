Yorick van Wageningen gaat minder acteren

AMSTERDAM - Yorick van Wageningen gaat ‘rustiger aan’ doen met acteren. De 52-jarige ster, die te zien was in talloze grote Hollywood-films, gaat zijn focus verplaatsen. Hij is van plan zich meer te gaan inzetten voor “de verbetering van de positie van makers in Nederland”.

Door ANP - 16-1-2017, 18:08 (Update 16-1-2017, 18:08)

Eerder liet Van Wageningen weten dat hij helemaal ging stoppen met acteren. “Dat is niet helemaal waar”, nuanceert hij. Zo speelt de ster in elk geval nog in de thriller The Fear of God van regisseur Simon de Waal, die eind 2017 opgenomen gaat worden. En “er zijn nog wel wat andere films ver aan de horizon. Maar ik heb het een beetje gehad met 330 dagen per jaar in een hotel te leven.”

The Fear of God vertelt over een rechercheur die undercover gaat in een geloofsgemeenschap.

Avonturenfilm

Van Wageningen was onder meer te zien in The Girl with the Dragon Tattoo, Riddick (met Vin Diesel) en The Way (met Martin Sheen). Daarnaast speelde hij in Nederlandse producties als Oorlogswinter en De Troon. De acteur is vanaf deze week te zien in de avonturenfilm Storm - Letters van Vuur.

Storm speelt zich af tijdens de zestiende-eeuwse reformatie, toen de vrijheid van meningsuiting in Nederland sterk onder druk stond. Dit leidde, mede dankzij de opkomst van de boekdrukkunst, tot grote veranderingen en een gevaarlijke strijd om de macht. Tegen deze achtergrond moet de twaalfjarige Storm (Davy Gomez) zijn vader Klaas (Van Wageningen) redden van de brandstapel omdat hij verboden geschriften heeft gedrukt.