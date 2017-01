Kinderen nemen Frascati in Amsterdam over

ANP Kinderen nemen Frascati in Amsterdam over

AMSTERDAM - Negentig kinderen nemen van 7 tot en met 11 februari het Amsterdamse theater Frascati over. Met het programma Enfants Terribles geven ze het publiek aan de hand van voorstellingen, performances en 'De Rechtszaak tegen de Volwassenen' hun blik op de wereld.

Door ANP - 16-1-2017, 18:53 (Update 16-1-2017, 18:53)

Het programma valt onder Frascati Issues, waarmee het theater ,,brandende maatschappelijke kwesties'' onder de loep neemt. Dit keer gebeurt dat vanuit het perspectief van het kind. ,,Omdat het hoognodig is het leven vanuit een nieuw perspectief te bezien'', aldus het theater. ,,Omdat zij het misschien wel beter weten.''

In 'De Rechtszaak tegen de Volwassenen' roepen kinderen op 8 februari de volwassenen ter verantwoording. ,,Want zij maken er een puinhoop van: de natuur gaat naar de gallemiezen, ruzie ligt overal in de wereld op de loer en de leugen regeert.'' Ze krijgen hierbij hulp van Faiza Oulahsen, campagneleider bij Greenpeace, en kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

Op het programma staat verder onder meer NTjong, een monoloog van schrijfster Griet op de Beeck die wordt vertolkt door een 11-jarige actrice en het stuk Five Easy Pieces, gebaseerd op de zaak Dutroux gespeeld door kinderen.