ANP Circus Treurdier gaat korte film maken

HILVERSUM - Het collectief Circus Treurdier gaat een film maken. De groep jonge theatermakers presenteert dit najaar De begrafenis van de verlegen mens. De kortfilm wordt gemaakt in het kader van het jaarlijkse project NPS Kort!.

Door ANP - 16-1-2017, 19:16 (Update 16-1-2017, 19:16)

Ellen Parren en Jan-Paul Buijs hebben het scenario geschreven en spelen ook rollen in de film, die zich afspeelt in een tijd waarin alle verlegen mensen op aarde zijn gestorven. Parren, ook bekend als correspondent in het programma Zondag met Lubach, omschrijft het verhaal als “een pleidooi voor nederigheid. Het wordt iets minder grotesk dan de sketches in TreurTevee, iets poëtischer. We gaan nu echt cinema maken.” De regisseur is Joost van Hezik.

De Kort!-films gaan in premiere op het Nederlands Film Festival in Utrecht en zijn daarna in het najaar op NPO3 te zien.

Het absurdistische programma TreurTeevee is vanaf afgelopen vrijdag op televisie te zien. De show werd ontwikkeld als experiment van de talentpoule 3LAB, waarna NPO een volledige serie bestelde. Circus Treurdier, het collectief dat het programma maakt, omschrijft TreurTeeVee als een "een kruising tussen Theo en Thea en Twin Peaks".