Anja Meulenbelt lijstduwer van Sylvana Simons

ANP Anja Meulenbelt lijstduwer van Sylvana Simons

AMSTERDAM - Schrijfster Anja Meulenbelt is lijstduwer voor Artikel 1, de partij van Sylvana Simons. De publiciste en feministe staat op nummer 20 van de lijst, zo maakte Simons maandagavond bekend op Twitter.

Door ANP - 16-1-2017, 23:21 (Update 16-1-2017, 23:21)

De plek van Meulenbelt op de lijst is opmerkelijk; zij zat tussen 2003 en 2011 in de Eerste Kamer voor de SP. In 2014 nam de feministe afscheid van de partij uit onvrede over het Israël-standpunt van de SP.

In het programma RTL Late Night gaf Simons een toelichting op haar lijst. “Ik ben er trots op een kandidatenlijst te hebben met allerlei kleuren en pluimages”, stelde zij. “Alle religies zijn vertegenwoordigd, net als de LHBT-community.” De presentatrice wilde geen aantal zetels voorspellen. “Maar als we met z’n allen moedig zijn en laten zien dat we echt iets anders willen, dat we niet willen kiezen voor haat, angst en verdeling, dan zijn de mogelijkheden onbeperkt. Ik ben helemaal klaar met de haat en negativiteit.”

Programmamaker Johnny de Mol, die ook in de uitzending zat, liet doorschemeren te overwegen op Artikel 1 te gaan stemmen. “Deze toon bevalt mij wel!” erkende hij.