Bieber-imitator opgepakt wegens afpersing

ANP Bieber-imitator opgepakt wegens afpersing

LOS ANGELES - Een man die zich online voordeed als Justin Bieber om zo naaktfoto's van meisjes te krijgen, is opgepakt. Volgens TMZ heeft de verdachte bekend dat hij meerdere meisjes heeft opgelicht en afgeperst.

Door ANP - 17-1-2017, 2:59 (Update 17-1-2017, 2:59)

Bryan Asrary contacteerde in 2014 een 9-jarig meisje dat een bericht had achtergelaten op de Instagrampagina van Justin Bieber. Hij beweerde dat hij een vriend van de zanger was en kon regelen dat het meisje met haar idool kon smsen. Hij deed vervolgens alsof hij Justin was, en vroeg het slachtoffer in die hoedanigheid om naaktfoto's. Het meisje weigerde in eerste instantie, maar stuurde na verschillende bedreigingen toch beelden en een video.

Vorig jaar nam de Bieber-imitator opnieuw contact op met het meisje. Deze keer dreigde hij de foto's die ze eerder had gestuurd openbaar te maken, als ze geen nieuw materiaal stuurde. Het slachtoffer trok aan de bel bij haar moeder, die naar de politie stapte. Volgens de politiebronnen van TMZ wordt hij beschuldigd van afpersing, kinderporno en andere delicten.