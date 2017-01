Mariah Carey zingt voor miljoenen op bruiloft

LONDEN - De kleindochter van een Russische miljardair trouwde dit weekeinde in het bijzijn van een flink aantal sterren. Haar opa had flink in de buidel getast om Mariah Carey en Elton John te laten zingen op het huwelijksfeest in Londen.

Door ANP - 17-1-2017, 3:25 (Update 17-1-2017, 3:25)

Volgens Us Weekly kon de Amerikaanse zangeres ondanks haar reputatieschade na het mislukte optreden in New York tijdens de jaarwisseling meerdere miljoenen factureren na haar optreden op de bruiloft, waar ze haar nummer We Belong Together opdroeg aan het bruidspaar en verder onder meer My All en It's Like That zong. De 19-jarige bruid en haar kersverse man werden tijdens de negen uur durende receptie ook toegezongen door Elton John. TMZ schat het gezamenlijke gage van Mariah en Elton op een kleine 4 miljoen euro.

De twee muzikanten waren niet het enige beroemde vertier op het feestje. Dj Mark Ronson stond achter de draaitafels op de dansvloer, en Antonio Banderas was ingehuurd om voor het nieuwbakken echtpaar te speechen.