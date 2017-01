Stax terug bij MAX

HILVERSUM - Dionne Stax gaat weer een programma voor Omroep MAX presenteren. De NOS Journaal-lezeres wordt de presentatrice van het nieuwe programma Van onschatbare waarde, meldt De Telegraaf. Vorig jaar presenteerde Dionne al het eenmalige Heel Nederland slaapt voor de ouderenomroep.

Door ANP - 17-1-2017, 7:50 (Update 17-1-2017, 7:50)

In Van onschatbare waarde kunnen deelnemers een bijzonder voorwerp verkopen aan één van de vier experts, die elk in een andere kamer zit. Het voorwerp kan worden aangeboden aan één of alle experts, waarna deze een bod zullen uitbrengen. Als een bod wordt geaccepteerd, kan de verkoper niet meer terug, ook als blijkt dat een ander bod hoger uitpakt.

Van onschatbare waarde is vanaf 2 maart elke donderdag te zien op NPO1.