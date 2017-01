Ron Goossens is niet alleen maar brullen

HOOFDDORP - De komedie Ron Goossens: Low Budget Stuntman heeft een diepere lading dan films als New Kids en Bro's Before Ho's, die afkomstig zijn van dezelfde makers. Dat zeggen hoofdrolspelers Henry van Loon en Tim Haars in Veronica Magazine.

Door ANP - 17-1-2017, 12:47 (Update 17-1-2017, 12:47)

"Ik ga niet roepen dat het een intellectuele arthouse-film is, maar het script is een stuk ingewikkelder, zonder dat het een ingewikkelde film is", legt Henry uit. "Het is een slim verhaal met een zwaardere ondertoon, het is niet alleen maar brullen."

Volgens Tim hoeft in deze film 'niet elke scène meer kapot met een vette grap'. "Sterker nog: er zitten serieus beladen en uitgespeelde scènes in, die vanwege hun tragiek humor hebben", vindt hij. "Dat is het verschil tussen grappig doen en grappig zijn."

De komedie gaat over een werkloze alcoholist (Haars) die om zijn huwelijk te redden de meest succesvolle actrice van Nederland (Bo Maerten) moet proberen te versieren. Hij denkt dit het beste te kunnen doen door zich aan te melden als stuntman. De film draait vanaf volgende week in de bioscoop.