Gastrol voor Kim en Kendall in Ocean's 8

ANP Gastrol voor Kim en Kendall in Ocean's 8

NEW YORK - Kim Kardashian en haar halfzusje Kendall Jenner hebben een gastrol in de film Ocean's 8. Dit meldt Page Six op basis van de opnames van de film in New York, waar Kim en Kendall zondagavond opdoken.

Door ANP - 17-1-2017, 17:59 (Update 17-1-2017, 17:59)

De beroemde zussen liepen in galajurken over een rode loper van een nagespeeld MET Gala, het modefeestje dat Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour jaarlijks in het New Yorkse Metropolitan Museum Of Art organiseert. Afgelopen weken zijn ook actrice Katie Holmes, het Braziliaanse model Adriana Lima en Anna Wintour op de filmset gezien.

Ocean's 8 is de vrouwelijke spin-off van Ocean's Eleven en wordt in juni volgend jaar in de bioscopen verwacht. Het team van acht dievegges bestaat uit Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling en Awkwafina.