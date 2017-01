Betty White aan het werk op 95e verjaardag

ANP Betty White aan het werk op 95e verjaardag

LOS ANGELES - Betty White bracht haar 95e verjaardag dinsdag door op de set van een comedyserie. Volgens bronnen van TMZ was de Golden Girls-ster aan het werk voor een gastrol in Young & Hungry.

Door ANP - 18-1-2017, 1:47 (Update 18-1-2017, 1:47)

De hoogbejaarde actrice gaf in een verjaardagsinterview met Yahoo aan dat ze dankbaar is dat ze op haar leeftijd nog gevraagd wordt voor rollen. Ze vertelde nog in goede fysieke en mentale gezondheid te verkeren. "Ik ben het gezegendste oudje op twee benen", grapte de televisiester, die 77 jaar geleden aan haar eerste betaalde acteerklus begon.

Op social media stonden veel van Betty's vakgenoten stil bij haar bijzondere verjaardag. Onder meer Reese Witherspoon, Ellen DeGeneres, Sarah Michelle Geller, Pauley Perrette en William Shatner feliciteerden de vijfvoudig Emmy-winnares.

Veel mensen op Twitter, onder wie Star Trek-ster Wil Wheaton, reageerden opgelucht toen ze erachter kwamen dat Betty White trending was vanwege haar verjaardag. Ze hadden dat in eerste instantie aangezien voor slecht nieuws. "Als je ziet dat Betty White trending is en panikeert, maar dan.." schreef de acteur boven een felicitatiebericht.