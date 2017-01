'Geen censuur voor Gaga bij Super Bowl'

LOS ANGELES - Lady Gaga heeft geen 'Trumpverbod' gekregen voor haar optreden tijdens de rust van de Super Bowl volgende maand. Dat stellen woordvoerders van de American Footballbond, de NFL, dinsdag.

Door ANP - 18-1-2017, 2:07 (Update 18-1-2017, 2:07)

Entertainment Tonight beweerde eerder op de dag op basis van een anonieme bron dat de NFL de zangeres had verboden tijdens haar show te praten over de verkiezingen en Donald Trump in het bijzonder. Gaga heeft zich het afgelopen jaar stevig uitgesproken voor Hillary Clinton en Trump verguisd. Ook protesteerde ze de dag na de verkiezingen voor de Trump Tower in New York.

Volgens de footballbond is het bericht "nonsens van mensen die een schandaal willen creëren waar dat er helemaal niet is". In een statement aan Billboard zei de NFL verder: "De Super Bowl is een moment waarop mensen samenkomen. Lady Gaga's focus ligt op het samenstellen van een geweldige show voor de fans. We houden van haar en laten ons hier verder niet door afleiden."