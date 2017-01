Seinfeldshow Comedians In Cars naar Netflix

LOS ANGELES - Jerry Seinfeld heeft zijn webserie Comedians In Cars Getting Coffee verkocht aan Netflix. De streamingservice tekende ook voor twee stand-up specials van de komiek.

18-1-2017

Autoliefhebber Jerry begon in 2012 met de show waarin hij, zoals de titel al doet vermoeden, comedians ophaalt en een lift geeft naar een café voor een kop koffie. Door de jaren heen nodigde de acteur, die zijn naamgenoot speelde in de jaren 90-hitshow Seinfeld, naast komieken zo nu en dan ook andere gasten uit. Zo haalde hij in 2014 Sarah Jessica Parker op, en dronk hij eind 2015 een kop koffie met de Amerikaanse president Barack Obama.

Het negende seizoen van Comedians In Cars Getting Coffee wordt op dit moment uitgezonden via webportal Crackle. In de deal met Netflix zijn ook de rechten over de bijna zestig bestaande afleveringen opgenomen. Volgens The Wrap gaat Jerry Seinfeld voor meer projecten aan de slag bij Netflix; hij gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe comedyshows voor de streamingservice. Beide partijen maakten niet bekend hoeveel geld er met het contract van de komiek is gemoeid.