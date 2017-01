Alicia Keys draagt na een jaar weer make-up

ANP Alicia Keys draagt na een jaar weer make-up

LOS ANGELES - Voor de eerste keer sinds ze make-up de deur uitdeed, heeft Alicia Keys weer enige cosmetica gebruikt voor een photoshoot. De zangeres staat zonder make-up op de cover van tijdschrift Allure, maar op de foto's binnenin het blad draagt ze onder meer paarse eyeliner.

Door ANP - 18-1-2017, 4:43 (Update 18-1-2017, 4:43)

De muzikante kondigde vorig jaar aan dat ze zichzelf "bevrijdde" van de make-up die ze sinds haar doorbraak op haar twintigste altijd heeft moeten dragen. Ze verscheen naturel bij verschillende awardshows, op de Democratische conventie en op al het promotiemateriaal van The Voice, waar ze jurylid is.

Alicia geeft aan met haar recente fotoreportage juist te willen laten zien, dat ze niemand iets wil opleggen. "Make-up kan zelfexpressie zijn. Het is niet mijn bedoeling om mensen te schande te maken. Niemand zou zich moeten schamen om de manier waarop hij of zij kiest zichzelf neer te zetten." Zelf is de zangeres "geen slaaf van de make-up, en geen slaaf van geen make-up", vertelt ze in het tijdschrift. "Ik kan op elk moment beslissen wat ik ermee wil. Dat is mijn goed recht."

Toen ze in het afgelopen jaar bekendmaakte de make-up voorlopig te laten staan, vertelde Alicia dat dat vooral was omdat ze het niet eens is met de "belachelijk onrealistische verwachting van het uiterlijk van vrouwen" in haar vak. Ook wilde ze af van de gewoonte van visagisten om haar een dikke laag make-up op te smeren voor ze uren onder hete lampen stond. Dat zou de zangeres veel huidproblemen hebben opgeleverd.