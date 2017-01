Audioslaves terug voor anti-inauguratie bal

LOS ANGELES - Rockband Audioslaves komt eenmalig bij elkaar voor een anti-inauguratie bal in Los Angeles aankomende vrijdag. De groep, bestaande uit Chris Cornell van Soundgarden en Rage Against The Machine-bandleden Tom Morello, Tim Commerford en Brad Wilk, viel tien jaar geleden uit elkaar.

Door ANP - 18-1-2017, 4:45 (Update 18-1-2017, 4:45)

Het concert draait volgens Tom Morello vooral om protest. "Het anti-inauguratie bal is een viering van het verzet. Verzet tegen racisme. Verzet tegen seksisme. Verzet tegen homofobie. Verzet tegen pesten. Verzet tegen milieuvernietiging. Verzet tegen fascisme. Verzet tegen Donald Trump", aldus de muzikant in een verklaring aan Billboard. Tom is tegenwoordig lied van een nieuwere gelegenheidsband; samen met zijn Rage Against The Machine-collega's en Chuck D en DJ Lord van Public Enemy en B-Real van Cypress Hill vormt hij Prophets of Rage. Ook die band speelt tijdens het concert vrijdag.

Andere muzikale gasten zijn onder meer Jack Black, Vic Mensa en het Los Angeles Freedom Choir. Het concert was vlak na de aankondiging dinsdag al uitverkocht, maar wordt ook gestreamd op de Facebookpagina van Prophets of Rage.