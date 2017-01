Ed Sheeran bouwt tunnel naar pub in huis

LONDEN - Ed Sheeran heeft de bar in zijn woning vervangen door een complete pub. De nieuwe toevoeging aan zijn huis is alleen te bereiken via een ondergrondse tunnel, vertelt de zanger aan Apple Music's radiostation Beats 1.

Door ANP - 18-1-2017, 4:45 (Update 18-1-2017, 4:45)

"De tunnel kun je afsluiten dus als ik straks een feestje geef, dan kan niemand meer mijn huis in en dingen stukgooien", vertelde de Brit. Dat maakt zijn gerenoveerde huis meteen klaar voor toekomstige kinderen. "Als ik kids krijg, wil ik nog wel dat mijn vrienden langs kunnen komen voor een biertje. Dus dan is het goed om een afgesloten ruimte te hebben. Dan moeten mijn vrouw en ik alleen om beurten bezopen worden."

Ed heeft sinds de zomer van 2015 een relatie met Cherry Seaborn, een oude schoolvriendin. Afgelopen zomer werd de zanger gespot met een nieuwe ring, waarna er geruchten opstaken dat de twee in het huwelijksbootje waren gestapt. Het stel heeft daar nooit op gereageerd.