Douwe Bob bedankt Bob met auto-optreden

DEN HAAG - Douwe Bob is ingehuurd om de nieuwe Bob-campagne smoel te geven. Via Facebook roept de zanger zijn volgers op om hun drie favoriete nummers van de afgelopen vijftien jaar in te sturen. Van alle deelnemers worden er negen uitgekozen die, op de achterbank, een optreden krijgen van Douwe.

Door ANP - 18-1-2017, 7:26 (Update 18-1-2017, 7:26)

De campagne, die mensen oproept om niet met drank op achter het stuur te kruipen, bestaat vijftien jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan Douwe Bob gevraagd mee te werken aan de campagne. "Dankzij de Bobs komen vele mensen veilig thuis, al vijftien jaar", zegt de minister in het AD. "Daarom willen we Bob bedanken. Mooi dat Douwe Bob negen van hen trakteert op een muzikale achterbanksessie."

Douwe Bob maakt zeer geregeld gebruik van een Bob. De zanger, die een café heeft en wel van een drankje houdt, heeft zelf geen rijbewijs.