ANP Social media ‘retelastig’ voor Angela Schijf

AMSTERDAM - Angela Schijf heeft het naar eigen zeggen moeilijk met social media. “Mensen verliezen daar hun grenzen of zo”, zegt de 37-jarige actrice in Metro.

Door ANP - 18-1-2017, 8:38 (Update 18-1-2017, 8:38)

“Mijn kinderen leer ik dat je op internet alleen moet communiceren wat je ook in iemands ogen zou zeggen”, gaat de moeder van Bloem (12), Mensje (10) en Zus (4) verder. “Onze generatie moet als eerste de regels opstellen voor deze nieuwe vorm van communicatie. Ik kan niet even copy-paste doen van wat mijn ouders me hebben meegegeven. Goh, ik vind het allemaal maar retelastig.”

Voorvechters van de vrijheid van meningsuiting zijn volgens Angela nog steeds broodnodig. Daarover gaat ook de film Storm: Letters van Vuur, waarin de actrice te zien is als Cecilia, de moeder van hoofdrolspeler Storm. “Het onderwerp van de film is behoorlijk relevant.”

Angela vindt dat ze lang heeft moeten wachten op moederrollen. “Ik had zelf al jong een kind, maar ik zag kinderloze actrices om me heen moeder spelen terwijl ik er niet voor werd gevraagd. De jonge vrouw bleef een beetje aan mijn kont hangen, maar die tijd is voorbij.”