ANP John Legend en Metallica op podium Grammy's

LOS ANGELES - John Legend en Metallica treden op 12 februari op tijdens de uitreiking van de Grammy's. Keith Urban en Carrie Underwood zingen een duet tijdens de awardshow. De Recording Academy kondigde de optredens woensdag aan op Twitter.

Door ANP - 18-1-2017, 17:39 (Update 18-1-2017, 17:39)

John Legend heeft al tien Grammy Awards gewonnen, afgelopen jaar nog voor zijn nummer Glory uit de film Selma. In 2006 won hij Grammy's voor beste nieuwe artiest en zijn R&B-album Get Lifted.

Carrie Underwood won in 2007 de Grammy voor beste nieuwe artiest en won in de jaren daarop zeven muziekprijzen in totaal. Dit jaar is de countryzangeres genomineerd voor beste solo-optreden in haar genre. Metallica maakt dit jaar kans op een Grammy met Hardwired.

De Grammy's, de belangrijkste muziekprijzen van Amerika, worden volgende maand uitgereikt in het Staples Center in Los Angeles. James Corden presenteert de muziekshow. Beyoncé is genomineerd in negen categorieën, waaronder die voor het beste album en het beste liedje. Ook Justin Bieber is meerdere keren genomineerd. Adele maakt in vijf categorieën kans op de prijs.