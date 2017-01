Beyoncé steunt mars van vrouwen tegen Trump

LOS ANGELES - Beyoncé steunt de mars van vrouwen tegen Trump die aanstaande zaterdag wordt georganiseerd in Washington. Dat laat de Lemonade-zangeres weten via Facebook, zo weet Entertainment Tonight.

Door ANP - 19-1-2017, 4:34 (Update 19-1-2017, 4:34)

Queen Bey schreef op Facebook dat het belangrijk is dat mensen hun stem laten horen. "Samen luiden we de klok voor verandering en laten we onze stem als moeders, artiesten en activisten horen", aldus de zangeres. "Als wereldburgers kunnen we onze stem laten horen en bewustzijn omzetten in actie en positieve veranderingen", vervolgde de 35-jarige zangeres die afsloot met de hashtag voor de demonstratie.

Beyoncé steunde tijdens de verkiezingscampagne Hillary Clinton. Ze gaf een concert samen met haar man, rapper Jay-Z, en riep aanwezigen op te stemmen op de Democrate.

Vrouwen, minderheden en leden van de LHBT-gemeenschap demonstreren zaterdag, een dag na de inauguratie van Donald Trump, omdat ze bang zijn dat de Republikeinse president hun rechten zal aantasten. De organisatie van de mars verwacht honderdduizenden deelnemers.