Tim Hofman gaat met poëziebundel toneel op

AMSTERDAM - Tim Hofman staat komende zomer op De Parade met zijn eerste dichtbundel. De BNN-presentator gaat in totaal 48 shows doen, maakte hij bekend tijdens de presentatie van het boek Gedichten van de broer van Roos.

Door ANP - 19-1-2017, 19:14 (Update 19-1-2017, 19:14)

"Poëzie is iets wat je kan lezen, dat is iets wat je kan horen maar ook iets wat je kan zien", aldus Tim. "Ik was er heilig van overtuigd dat je daar ook een soort theater van kan maken en dat gaan we doen. We gaan het toneel op."

Tijdens de presentatie gaf Tim een eerste voorproefje van wat hij op het toneel gaat laten zien. Daar werd ook bekendgemaakt dat zijn rijmdebuut inmiddels toe is aan de vierde druk. Uitgeverij Meulenhoff heeft niet eerder meegemaakt dat een boek al drie keer herdrukt is voor de publicatiedatum.

Op de presentatie waren verschillende BN'ers afgekomen. Zo waren Tims Wie is de mol?-collega's Klaas van Kruistum, Ellie Lust, Cécile Narinx, Rop Verheijen en Taeke Taekema aanwezig. Tim won het programma vorig jaar door mol Klaas te ontmaskeren.