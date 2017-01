Roel Reiné maakt afleveringen Marvel-serie

LOS ANGELES - De Nederlandse regisseur Roel Reiné gaat de eerste twee afleveringen van de nieuwe Marvel-serie Inhumans maken. Dat meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Door ANP - 19-1-2017, 21:48 (Update 19-1-2017, 22:00)

De twee afleveringen worden begin september in meer dan duizend IMAX-bioscopen over de hele wereld vertoond, waaronder ook in Nederland. De rest van de serie wordt vervolgens op zender ABC uitgezonden.

De serie vertelt over een groep helden die elk een eigen bijzondere superkracht bezitten. De comicreeks werd ooit bedacht door Stan Lee en Jack Kirby, de geestelijk vaders van de meeste Marvel-helden. De uitgeverij had de afgelopen jaren grote hits met films als The Avengers en series als Jessica Jones en Daredevil. Inhumans gaat op zichzelf staan en is geen spin-off van één van de bestaande Marvel-producties.

Roel Reiné werkt al meer dan tien jaar in Hollywood en maakte daar een groot aantal actiefilms. In Nederland regisseerde hij onlangs de hitfilm Michiel de Ruyter. Ook werkt de 46-jarige filmer aan het epos Redbad.