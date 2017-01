Arcade Fire en Mavis Staples releasen single

TORONTO - De Canadese rockband Arcade Fire heeft donderdag voor het eerst in meer dan drie jaar nieuwe muziek gelanceerd. I Give You Power is een samenwerking met soul- en gospelzangeres Mavis Staples.

Door ANP - 19-1-2017, 22:18 (Update 19-1-2017, 22:18)

"Het is nooit eerder zo belangrijk geweest dat we bij elkaar blijven en voor elkaar blijven zorgen", schrijft de band op Twitter bij een link naar het nummer.

I Give You Power is de voorloper van een geheel nieuw album van Arcade Fire, dat later dit jaar moet verschijnen. Reflektor, de laatste plaat van de band, kwam in november 2013 uit. Arcade Fire is dit jaar een van de headliners op het Best Kept Secret Festival in Hilvarenbeek.