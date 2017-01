Malia Obama loopt stage in Hollywood

LOS ANGELES - De oudste dochter van vertrekkend president Barack Obama, Malia, gaat stage lopen bij de beroemde producent Harvey Weinstein in Hollywood. Dat meldt Page Six op basis van bronnen.

Door ANP - 20-1-2017, 5:13 (Update 20-1-2017, 5:13)

De 18-jarige Malia timmert hard aan de weg. In de zomer van 2015 liep ze stage bij de opnames van de HBO-serie Girls. De stage bij Weinstein is een bewuste keuze van Malia, ze wil een jaar werkervaring opdoen voordat ze volgend jaar begint aan haar studie aan de prestigieuze universiteit Harvard.

The Weinstein Company is een van de grootste productiehuizen in Hollywood en mede-eigenaar Harvey Weinstein is een fanatieke aanhanger en geldschieter van Obama en de Democraten.

Malia Obama begint niet meteen bij Weinstein, ze gaat na de inauguratie van Donald Trump op vrijdag eerst even met haar familie op vakantie naar Palm Springs in Californië.