ANP Lubach tekent contract bij kantoor Afrojack

AMSTERDAM - Het dj-duo van televisiepresentator en muziekproducer Arjen Lubach, The Galaxy, heeft een exclusief contract getekend bij ACE Agency. Dat maakte het internationale boekingskantoor uit Amsterdam vrijdag bekend.

Door ANP - 20-1-2017, 7:15 (Update 20-1-2017, 7:15)

ACE Agency - waar ook dj’s als Martin Garrix, Afrojack en Yellow Claw zijn aangesloten - zal na het sluiten van de deal de komende jaren alle wereldwijde boekingen voor The Galaxy verzorgen.

Muziekduo The Galaxy is opgericht in 2015 en bestaat naast Lubach uit de Haagse DJ Sacha Harland. Samen speelden ze eerder al op Tomorrowland, Mysteryland en in Duitsland, Rusland, Zwitserland, België en Nederland. Als The Galaxy bracht het duo twee EP’s uit bij Barong Family, het label van Yellow Claw en een single met de Nederlandse zangeres Janne Schra, Highway.

Lubach en Harland laten weten zich te verheugen op de samenwerking: “Wij zijn blij dat onze muziek nu via ACE een nog groter publiek kan bereiken en zien ernaar uit om dit jaar op zoveel mogelijk plekken te draaien.”