ANP Yorick van Wageningen in remake Papillon

AMSTERDAM - De Nederlandse acteur Yorick van Wageningen vertolkt een belangrijke rol in de remake van klassieker Papillon. De film werd onlangs opgenomen in Servië en Montenegro. Dat maakte distributeur Dutch FilmWorks vrijdag bekend.

Door ANP - 20-1-2017, 7:25 (Update 20-1-2017, 7:25)

Het drama vertelt over een kleine crimineel die onterecht wordt veroordeeld voor moord en wordt opgesloten in een gevangenis op een eiland. Van Wageningen speelt de rol van de gevangenisdirecteur. De hoofdrollen worden vertolkt door acteurs Charlie Hunnam en Mali Ramek. In het origineel uit 1973 schitterden Dustin Hoffman en Steve McQueen.

De remake van Papillon is naar verwachting eind 2017 in de Nederlandse bioscopen te zien. Het is vermoedelijk een van de laatste grote rollen voor Van Wageningen. De 52-jarige ster, die te zien was in talloze grote Hollywood-films, gaat zijn focus verplaatsen. Hij is van plan zich meer te gaan inzetten voor “de verbetering van de positie van makers in Nederland”.

Van Wageningen zal in elk geval nog in één film te zien zijn: The Fear of God van regisseur Simon de Waal. In de thriller speelt de acteur een rechercheur die undercover gaat in een geloofsgemeenschap. Hij was eerder onder meer te zien in The Girl with the Dragon Tattoo, Riddick (met Vin Diesel) en The Way (met Martin Sheen). Daarnaast speelde hij in Nederlandse producties als Oorlogswinter en De Troon. De acteur is vanaf deze week te zien in de avonturenfilm Storm - Letters van Vuur.