Verlinde denkt aan terugkeer musical Aïda

AMSTERDAM - Producent Stage Entertainment denkt aan een reprise van de musicalhit Aïda. Dat vertelde directeur Albert Verlinde op de presentatie van Musicals in Concert Live on Tour.

Door ANP - 20-1-2017, 7:43 (Update 20-1-2017, 7:43)

In het liedjesprogramma, dat een compilatie biedt van hoogtepunten uit twintig jaar Nederlandse theatergeschiedenis, zitten maar liefst drie nummers uit Aïda. De musical, over de liefde tussen een Egyptische kapitein en een Nubische prinses, was tussen 2001 en 2003 bijna twee jaar lang te zien in het Circustheater. Tijdens 648 voorstellingen zagen meer dan 1,2 miljoen mensen de voorstelling met in de hoofdrollen onder anderen Carolina Dijkhuizen, René van Kooten en Antje Monteiro.

“Bij zo'n reprise zijn veel partijen betrokken”, legt Verlinde uit. “Wij besluiten daar niet alleen over; dat gaat altijd in overleg met Disney, die de voorstelling heeft ontwikkeld. Maar Aïda komt zeker een keer terug.”

Doseren

Volgens de directeur hebben reprises van The Lion King en Ciske de Rat dit seizoen bewezen dat het publiek graag oudere titels terugziet. “Soms krijg je het verwijt dat je teveel reprises programmeert, dus we moeten het wel goed doseren. Maar Aïda is wel een titel die constant in onze gedachten zit.”

Actrice Romy Monteiro (The Bodyguard) liet laatst in een interview al weten dat zij wel oren had naar de titelrol in Aïda. Haar moeder speelde in de originele Nederlandse versie de hoofdrol van de Egyptische prinses Amneris. De nummers die in Musicals in Concert Live on Tour ten gehore worden gebracht, zijn Moed wordt altijd beloond (door Jim Bakkum), het nummer Te ver gegaan (door Dijkhuizen, Simone Kleinsma en Tony Neef) en Vergeet me (door Stanley Burleson).

Het theaterconcert is van 24 januari tot en met 5 maart in zes theaters te zien.