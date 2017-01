Hans Breukhoven (70) overleden

ANP

LONDEN - In zijn woonplaats Londen is Hans Breukhoven overleden op zeventigjarige leeftijd. Dat heeft zijn vriend en voormalige zakenpartner Juan da Silva vrijdag bevestigd na een bericht in De Telegraaf. Breukhoven was oprichter van de Free Record Shop in 1971. De winkelketen ging in 2014 failliet.

Door ANP - 20-1-2017, 10:48 (Update 20-1-2017, 10:48)

Breukhoven was al lange tijd ziek. Hij leed aan kanker.