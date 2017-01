VPRO's hoofdredacteur Karen de Bok overleden

HILVERSUM - Karen de Bok, hoofdredacteur televisie van de VPRO, is op 55-jarige leeftijd onverwacht overleden. Dat heeft haar man Emile Fallaux bekendgemaakt. Binnen de omroep heerst grote verslagenheid.

''Karen de Bok droeg de VPRO in haar hart en met haar verliest de omroep een geliefde collega en een bijzondere vrouw'', laat de omroep weten.

Karen de Bok was sinds 2008 hoofdredacteur televisie, maar werkte daarvoor al 24 jaar voor de omroep als programmamaker en eindredacteur. Ze begon als verslaggever van het VPRO-radioprogramma Het Gebouw en deed later marathoninterviews. Daarnaast voerde ze de eindredactie over radioprogramma’s als Michelangelo en VPRO aan de Amstel.

Als programmamaker bij de televisie tekende ze voor het filmprogramma Stardust, VPRO Thema-avonden en verscheidene documentaires voor Tegenlicht. Ze was eindredacteur van Zomergasten met Adriaan van Dis en Wintergasten. In 2007 was zij projectleider van de themaweek over democratie Wij zijn de baas.

Sinds 2008 won de VPRO onder haar hoofdredacteurschap tot vier keer toe de Zilveren Nipkowschijf voor het beste tv-programma. Onder haar leiding werden onder meer de succesvolle reisseries zoals Van Dis in Afrika, Van Moskou tot Magadan en Langs de oevers van de Yangtze ontwikkeld.