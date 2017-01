Album The xx verslaat Kensington

AMSTELVEEN - De Britse indieband The xx is de nieuwe lijstaanvoerder in de Album Top 100. Het derde album van het trio komt deze week binnen op de eerste plaats ten koste van Kensington die vorige week nog aan kop stond met Control.

Door ANP - 20-1-2017, 15:43 (Update 20-1-2017, 15:43)

I See You is het eerste nummer 1-album voor The xx. Tot dusver was de vorige plaat Coexist afkomstig uit 2012 hun best scorende album in Nederland met een vierde plaats.

Het derde album van Jett Rebel binnen een jaar moet het voorlopig doen met een plek buiten de top drie. Super Pop moet behalve The xx en Kensington ook The Rolling Stones nog voorlaten.

Album Top 10 week 3

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) The xx - I See You

2. (1) Kensington - Control

3. (3) The Rolling Stones - Blue & Lonesome

4. (-) Jett Rebel - Super Pop

5. (5) The Weeknd - Starboy

6. (2) Ed Sheeran - X

7. (6) Adele - 25

8. (8) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

9. (9) Frenna - Geen oog dichtgedaan

10. (-) Bonobo - Migration