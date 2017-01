Junkie XL doet liever geen muziek vervolgfilm

AMSTERDAM - Componist Tom Holkenborg behoort inmiddels tot de top van Hollywood als het gaat om filmmuziek. Junkie XL, zoals zijn artiestennaam luidt, verzorgde de afgelopen tien jaar de soundtracks voor meer dan twintig titels, waarvan het grootste deel in Hollywood. Hij woont en werkt in Los Angeles, maar bezocht deze week even Nederland ter promotie van de western Brimstone van Martin Koolhoven.

"Ik vind het ontzettend leuk om af en toe een Nederlandse film te blijven doen", legt hij uit. "De manier van filmen en van denken is heel anders hier. Er is meer overlegcultuur. Het gaat meer om de inhoud dan om de vorm - hoewel Martin dan weer iemand is die van vorm én inhoud is." Bovendien werkt het met landgenoten toch gemakkelijker samen. "Je deelt de taal en de cultuur - je kan elkaar helemaal begrijpen. Als je met bijvoorbeeld een Spaanse regisseur werkt die ook Engels spreekt, valt er toch een deel van de nuance weg. Het komt altijd wel goed, maar het is toch anders."

In Hollywood verzorgde Holkenborg de soundtracks voor grote hits als Deadpool, Max Max en Batman vs Superman. Hij krijgt jaarlijks zeker twintig tot dertig projecten aangeboden; hij kan er drie, vier per jaar doen. "Meer kan ik simpelweg niet aan. En als het je niets lijkt, geef je het standaard beleefde antwoord: het komt even niet goed uit qua tijd." De componist wil zich vooral verbreden. "Ik heb veel fantasy gedaan de afgelopen jaren - dan word je toch snel in een hoekje geduwd. Maar het liefste bewijs ik mijn diversiteit: Deadpool was wat mij betreft een komedie, Divergent was een young adult-film, Mad Max was een heel apart verhaal. Ik ben nu vrij bewust op zoek naar realistische verhalen."

Uitzondering

Alleen voor vervolgfilms is Holkenborg wat huiverig. "Blade Runner en Alien zijn twee van mijn favoriete titels aller tijden. Maar ik zou toch heel erg uitkijken om mij aan dat soort klassiekers te wagen. Als ik überhaupt gevraagd zou worden, wat in deze twee gevallen niet is gebeurd." Het vierde deel van Mad Max was wat hem betreft een uitzondering. "Dat project werd helemaal geïnitieerd door George Miller, die ook de vorige drie films maakte. Een studiobaas had George gesuggereerd eens met mij te gaan praten en we klikten eigenlijk direct. In die situatie leek het mij zeer legitiem toch de uitdaging aan te gaan."

Brimstone is op dit moment een grote hit in de Nederlandse bioscopen. De grimmige western, met Guy Pearce als demonische priester die het op onschuldig meisje Dakota Fanning gemunt heeft, trekt al anderhalve week uitverkochte zalen.