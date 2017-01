'Televisieserie over schandaal Petraeus'

ANP 'Televisieserie over schandaal Petraeus'

LOS ANGELES - Verschillende Hollywoodproducenten willen een serie maken over het schandaal rond de Amerikaanse ex-generaal Petraeus. Volgens de New York Post zijn onder meer Aaron Sorkin en de productiemaatschappij van George Clooney geïnteresseerd in de tv-rechten van een boek van een van de betrokkenen.

Door ANP - 23-1-2017, 4:33 (Update 23-1-2017, 4:33)

David Petraeus, zoon van een Nederlandse vader, werd na zijn militaire loopbaan baas van de inlichtingendienst CIA. Daar moest hij ruim een jaar later zijn ontslag indienen, toen bekend werd dat hij geheime informatie had gedeeld met zijn biografe Paula Broadwell, met wie hij een verhouding had.

De zaak kwam destijds aan het rollen nadat een vriendin van Petraeus, societyfiguur Jill Kelley, de FBI had ingelicht over dreigende e-mails die zij had ontvangen van Paula. In het onderzoek dat daarop volgde, kwam aan het licht dat de CIA-directeur vertrouwelijke informatie had doorgespeeld aan zijn maîtresse.

Jill schreef vorig jaar het boek over de zaak, waarvoor de producenten nu in de rij staan. Een bron van de New York Post meldt dat er nog veel details rond het schandaal niet naar buiten zijn gekomen, die mogelijk wel in een televisieproductie verwerkt zouden kunnen worden.