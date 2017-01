Winston Gerschtanowitz naar SBS6

AMSTERDAM - Presentator Winston Gerschtanowitz (40) maakt de overstap van RTL4 naar SBS6. De man van Shownieuws-presentatrice Renate Verbaan heeft een contract voor drie jaar getekend. Bij SBS6 gaat hij grote studioprogramma’s presenteren zoals Wat vindt Nederland? en Mensenkennis, maakte de zender maandag bekend.

Door ANP - 23-1-2017, 16:05 (Update 23-1-2017, 16:05)

Winston Gerschtanowitz: "Voor mij is dit een hele logische, volgende stap in mijn carrière. Als klein jongetje wilde ik altijd grote studioprogramma’s presenteren. Nu deze kans voorbij komt, grijp ik die met beide handen aan. Dankbaar kijk ik terug op de vele prachtige jaren bij RTL Boulevard en nu kijk ik uit naar de aankomende projecten bij SBS6!”

Winston presenteerde jarenlang RTL Boulevard maar ook programma's zoals Let’s Get Married, Postcode Loterij: Beat the crowd en Your Face Sounds Familiar.

Wat vindt Nederland? is een spelshow die eerder werd gepresenteerd door Jack Spijkerman op RTL4. De show draait om de mening van landgenoten over uiteenlopende, actuele zaken. In Mensenkennis moeten BN'ers het gedrag inschatten van mensen die in onverwachte situaties worden gebracht.