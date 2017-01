Weer prijs voor zorgmanifest Hugo Borst

AMSTELVEEN - Nauwelijks drie weken nadat ze de Machiavelliprijs wonnen voor hun manifest Scherp op Ouderenzorg, vallen Hugo Borst en Carin Gaemers weer in de prijzen. Maandag kregen ze de Issue Award 2017. Juryvoorzitter Frits Wester heeft dat bekendgemaakt tijdens een congres in Amstelveen.

Door ANP - 23-1-2017, 17:58 (Update 23-1-2017, 17:58)

Ze hebben volgens het juryrapport een onderwerp van groot maatschappelijk belang op een heel persoonlijke en directe manier van een nieuwe lading voorzien. De Issue Award, die voor de achtste keer werd uitgereikt, moet het agenderen van maatschappelijke onderwerpen zichtbaar maken en belonen.

Borst en Gaemers kwamen met tien punten om de ouderenzorg te verbeteren en hun plan kreeg veel bijval in de Tweede Kamer en de zorgsector. Ze pleiten in het manifest onder meer voor twee professionele zorgverleners per groep van zes tot acht bewoners in alle verpleeghuizen. Actiz, de organisatie van zorgondernemers, liet daarop weten dat voor de uitvoering van het gehele manifest 1,5 tot 2 miljard euro en 70.000 extra medewerkers nodig zijn.