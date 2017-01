Soulja Boy wordt vervolgd voor wapenbezit

ANP Soulja Boy wordt vervolgd voor wapenbezit

LOS ANGELES - De Amerikaanse rapper Soulja Boy wordt vervolgd voor het bezit van vuurwapens die de politie in december bij hem thuis aantrof. Een van de exemplaren is verboden in Californië. Dit meldt TMZ.

Door ANP - 23-1-2017, 18:43 (Update 23-1-2017, 18:43)

Justitie legt hem wapenbezit ten laste, maar verdenkt hem ook van heling. Volgens de politie zou een van de gevonden wapens namelijk zijn gestolen uit een politieauto.

Soulja riskeert volgens TMZ een celstraf van vier jaar.