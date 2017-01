SNL-comédienne Amy Poehler verliefd

ANP SNL-comédienne Amy Poehler verliefd

LOS ANGELES - Amy Poehler heeft een nieuw vriendje, de advocaat Benjamin Graf. Het stel zou al een tijdje met elkaar aan het daten zijn. Zo werden ze al in mei 2016 gezien toen ze samen aan het hiken waren in de buurt van Los Angeles, meldt Us Weekly.

Door ANP - 24-1-2017, 3:17 (Update 24-1-2017, 3:17)

Poehler's nieuwe liefde werkt in New York als advocaat op het gebied van merkenrecht en patenten en volgens de website van het kantoor houdt hij van frisbeeën, tennissen en reizen.

De 45-jarige Poehler was tot juli 2016 getrouwd met acteur Will Arnett, met wie ze ook twee kinderen heeft. De comédienne was opvallend openhartig over haar scheiding en schreef erover in haar boek Yes Please. "Een scheiding is echt klote", aldus Poehler.

Poehler is sinds 2001 een van de vaste komieken bij de populaire comedyshow Saturday Night Live. Het afgelopen seizoen persifleerde ze geregeld presidentskandidaat Hillary Clinton.