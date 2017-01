SNL schorst medewerker om tweet zoon Trump

LOS ANGELES - Saturday Night Live schorst een van hun schrijfsters, Katie Rich, nadat ze een controversieel Twitterbericht had gechreven over de zoon van Donald Trump, de 10-jarige Barron. Dat meldt Us Weekly.

Door ANP - 24-1-2017, 5:37 (Update 24-1-2017, 5:37)

Tijdens de inauguratie van president Trump, waar zijn zoontje ook bij aanwezig was, twitterde Rich: "Barron wordt dit land's eerste thuisgeschoolde schutter". Waarbij de SNL-medewerkster refereerde aan de daders van schietpartijen in de Verenigde Staten.

Rich kreeg een stortvloed aan kritiek over zich heen waarna ze het bericht verwijderde en haar account op non-actief plaatste. Veel volgers vonden het onacceptabel om de jongen zo hard aan te vallen. Ook de dochter van Hillary Clinton, Chelsea, noemde het bericht onsmakelijk en zei dat de kinderen van politici recht hebben op privacy: "Barron Trump verdient het net als al zijn leeftijdsgenoten om gewoon een kind te zijn", aldus Chelsea Clinton.

Katie Rich heeft inmiddels excuses gemaakt en noemde haar Twitterbericht "harteloos en kwetsend en het spijt me zeer". Of en wanneer Rich terugkeert bij de populaire comedyshow is niet bekend.